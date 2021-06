Das Team besteht aus zehn studentischen Mitgliedern aus vier Studiengängen und einem Mosbacher Professor. Sie kommen von drei Hochschulen: den zwei DHBW-Standorten Mosbach und Ravensburg sowie der TU Darmstadt. Unterstützt wird das Team von der DHBW Mosbach, der Wirtschaftsregion Fulda, der Stiftung Pro DHBW Mosbach e.V., 15 Unternehmen als Hauptsponsoren und neun weiteren Unternehmen als Unterstützern. Sie fördern das Projekt mit mehr als einer Viertelmillion Euro in Form von Geldmitteln, Sachspenden und Know-how.

Bei der Not-a-boring Competition bohren im Spätsommer 2021 zwölf Teams – von Elon Musk liebevoll das "Digging Dozen" genannt – in der Mojave-Wüste einen Miniatur-Tunnel (30 Meter lang mit einem Durchmesser von einem halben Meter). Bewertet werden sie dabei in drei Punkten: Wie schnell ist der Tunnel gebohrt? Wie schnell und gut ist die Tunnelwand und Fahrbahn ausgekleidet? Idealerweise soll hier ein Mini-Tesla durchfahren können. Und als drittes: Wie genau trifft das Ende des Tunnels den anvisierten Endpunkt am Ende des Hügels?