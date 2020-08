> Das Gewann "Hühnerstein", in dem die Universität vor über zwei Jahrzehnten einen Großversuch zum Thema "Populationsbiologie" startete, gilt als wichtige Entwicklungsfläche für die wissenschaftlichen Einrichtungen im Neuenheimer Feld. Das bestätigte der Leiter des Universitätsbauamtes Bernd Müller auf RNZ-Anfrage. "Ein Baurecht bleibt entsprechend der Rahmenplanvereinbarung zum Masterplanprozess bestehen", sagt er dazu. Überlegungen, den Botanischen Garten auf das Gewann zu verlegen, sind laut Müller schon seit etlichen Jahren vom Tisch. Konkrete Bauanfragen gibt es demnach ebenfalls nicht. Müller verweist indessen auf den möglichen "Bauflächentausch" zwischen Teilen des Hühnersteins und der benachbarten Sportanlagen. Die Prüfung dieser Variante hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen. Das Planungsteam um Kerstin Höger möchte den "Hühnerstein" möglichst komplett schonen. Könnte ein "Versuchshügel", auf dem Laubmischwald gewachsen ist, für eine mögliche Bebauung einfach gerodet werden? Im Prinzip schon. Doch dann müssen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Da werde man alles tun, was erforderlich sei, so Müller. (kaz)