> Die "Texaid Textilverwertungs-Aktiengesellschaft" wurde im Jahr 1978 gegründet und hat ihren Sitz in der Schweiz. Es handelt sich um ein kommerzielles Unternehmen für Altkleiderverwertung. Die Firma gehört zu den größten Organisationen für das Sammeln, Sortieren und Verwerten von gebrauchten Textilien in Europa. Seit dem Jahr 2009 ist Texaid auch in Deutschland aktiv, wo es auch Secondhand-Shops betreibt. Weitere Standorte befinden sich in Österreich, Bulgarien, Ungarn und Marokko. "Wir haben weltweit Abnehmer und zertifizierte Sortierbetriebe", berichtet Infrastruktur-Chef Nico Briske. "Es handelt sich um einen geschlossenen Kreislauf." Was in Deutschland komme, solle auch wieder hier landen. "65 Prozent der Textilien werden als Kleider im Secondhand-Kreislauf wiederverwendet", betont Briske. Wegen Corona seien die Lager derzeit "mehr als gefüllt". Statt einer Kapazität von 1500 Tonnen werden dank dreier neuer Lager wegen des hohen Aufkommens 6000 Tonnen vorgehalten. "Texaid" sammle nur Textilien und Schuhe, betont Briske. "Sperrmüll wie Sofas und tote Katzen dürfen wir nicht mitnehmen." Dies sei ein Problem des Eigentümers des Grundstücks, auf dem der Container steht. Man sei aber fast immer so kulant und nehme fast alles mit. cm