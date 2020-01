Das Festival ¡Adelante!

Drei Jahre lange hat das Theater Heidelberg an einer Koproduktion mit den chilenischen Festival "Santiago a Mil" gearbeitet, vor etwa eineinhalb Jahren wurde die Idee konkret. Ein Stück entstand, an dem Autoren und Künstler aus sechs Ländern beteiligt sind: "La Flauta Mágica", das beim aktuellen "Santiago a Mil" gerade seine Uraufführung hatte. An diesem Wochenende wird es zur Eröffnung von ¡Adelante! in Heidelberg gezeigt.

"Der Aufwand für eine solche Produktion ist ungeheuer, gerade in Südamerika", sagte der Heidelberger Intendant Holger Schultze in Santiago de Chile. "Umso mehr können wir stolz sein, dass alles geklappt hat und das Stück so gut aufgenommen wurde."

"La Flauta Mágica" nimmt Motive aus der "Zauberflöte" von Schikaneder und Mozart auf, ist aber ein eigenständiger Theatertext mit südamerikanischer Musik (siehe Feuilleton). Das Stück wird insgesamt fünf Mal in Heidelberg zu sehen sein. Außerdem sind während ¡Adelante! (bis 8. Februar) zwei weitere Stücke aus Chile sowie Produktionen aus Mexiko, Venezuela, Ecuador, Bolivien, Argentinien, Brasilien, Kuba und Uruguay sowie ein spanischer Beitrag in Heidelberg zu Gast.