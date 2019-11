> Wofür die Kirche Geld ausgibt: Die Kindertagesstätten der evangelischen Kirche Heidelberg machen einen großen Anteil an der jeweiligen Jahresrechnung aus. Bei Einnahmen und Ausgaben von knapp 28 Millionen Euro im Jahr 2018 (ohne Diakonisches Werk) flossen 41 Prozent des Geldes in den Kita-Bereich, 25 Prozent in die Liegenschaften, 18 Prozent in „Bezirkliche Dienste“ wie Erwachsenenbildung, Kinder- und Jugendwerk, Kirchenmusik, Klinikseelsorge oder Citykirche und zehn Prozent in die einzelnen Pfarrgemeinden. Die Kirchenverwaltung kostete fünf Prozent, ein Prozent verbrauchen Dekanat und Gremien. 2018 entstand sogar ein Überschuss in Höhe von rund 38.000 Euro. bik