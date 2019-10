> Als Einrichtungen auf dem Bildungscampus sind nun vertreten: die Akademie für Innovative Bildung und Management (aim), die Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (DHBW) mit ihrem Center for Advanced Studies (DHBW CAS), die German Graduate School of Management and Law (GGS), die Hochschule Heilbronn (HHN), die Technische Universität München, Standort Heilbronn (TUM), das Gründungs- und Innovationszentrum "Campus Founders" und, als jüngste Mitglieder der "Bildungscampus-Community", die Erzieherakademie Heilbronn und das Forschungszentrum KODIS des Fraunhofer-Instituts IAO. (bfk)