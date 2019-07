Hintergrund

Das Lärmgutachten des Büros Genest und Partner hat im Auftrag der Stadtverwaltung den Schallpegel von Mai bis Juli 2016 an fünf zentralen Punkten in der Altstadt gemessen: in der Unteren Straße auf Höhe des Fischmarkts, an der Ecke Haupt-straße / Floringasse, in der Kettengasse (wo etwa die "Tangente" liegt), in der Dreikönigstraße und in der Hauptstraße auf Höhe des Kurpfälzischen Museums. Höchstwerte wurden vor allem in der Unteren Straße und im zentralen Teil der Hauptstraße festgestellt - vergleichbar sind diese mit vorbeifahrenden Lkw oder Motorsägen. Die Vorsitzende Richterin Christine Warnemünde meinte bei der Verhandlung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe am gestrigen Mittwoch, die Werte entsprächen der Lärmkulisse eines Gewerbe- und Industriegebiets - und nicht denen eines Wohn- und Mischgebiets, wie es in der Kernaltstadt vorzufinden sei. (ani)