Hintergrund

Rainer Roos studierte an der Musikhochschule Stuttgart. Er war Assistent bei den Bayreuther Festspielen, Solorepetitor am Heidelberger Theater und dirigierte u. a. an den Opernhäusern von Magdeburg, Luxemburg, Baden bei Wien und Wien. Seit 2011 ist der gebürtige Stuttgarter Chefdirigent des traditionsreichsten Wiener Klangkörpers, der 1825 von Johann Strauss Vater gegründeten "Original Wiener Strauss Capelle". Er führte das Orchester u. a. nach Moskau, Shanghai, Athen, Peking, Brasilia, Manaus und Seoul. 2016 wurde er Ehrenmitglied der Strauss-Capelle. Seit der Spielzeit 2014/15 ist Roos zudem Intendant der Schlossfestspiele Zwingenberg.