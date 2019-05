Wohnbau Wiesloch

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wiesloch mbH (Wohnbau Wiesloch) wurde am 6. Februar 1970 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Wiesloch (86 Prozent der Anteile), die Sparkasse Heidelberg und die Volksbank Kraichgau eG. Geschäftsführer Dieter Bonk und seine sechs Mitarbeiter verwalten derzeit 367 Mietwohnungen im eigenen Bestand sowie noch rund 100 Wohneinheiten für die Stadt Wiesloch. Neben Vermietungen und Wohnungsverwaltung hat sich die Wohnungsbaugesellschaft Wiesloch auf den Neubau von hochwertigen Mietwohnungen, Eigenheimen und Eigentumswohnungen spezialisiert. In der Hauptsache verwaltet sie jedoch Wohnungen und vermietet diese an alle interessierten Wieslocher Bürger, insbesondere auch an Personengruppen, die auf dem freien Wohnungsmarkt nur bedingt Chancen haben. Geförderten Wohnraum umfasst der eigene Mietwohnungsbestand des kommunalen Wohnungsunternehmens momentan nicht, da die Bindungsfristen in den letzten Jahren ausgelaufen sind. Im kontinuierlich instandgesetzten und modernisierten Bestand hat die Wohnungsbaugesellschaft Mieten von 4 bis 7 Euro pro Quadratmeter, je nach Gebäudealter. Rund zwei Drittel des Bestandes sind relativ jung, wie die Neubaumaßnahmen in der Sofienstraße 39 bis 51 mit 75 Wohnungen (1996), in der Güterstraße 10 bis 20 mit 58 Wohnungen (2012) und in der Schwetzinger Straße 50 bis 50/3 mit 49 Wohnungen (2016). Bei den Neubauten aus den Jahren 2012 und 2016 belaufen sich die Mieten auf 7,50 Euro beziehungsweise 8,50 Euro pro Quadratmeter und liegen damit immer noch erheblichen unter denen des freien Wohnungsmarktes.