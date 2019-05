Hintergrund

Die New Star Management GmbH beschreibt sich selbst als "Buchungs- Experte", der in drei Geschäftsbereichen aktiv ist: lokal als örtlicher Veranstalter, bundesweit als Tournee-Veranstalter und international als Show-Produzent. Seinen Sitz hat das Unternehmen seit über 20 Jahren in Leimen.

Zu seinen Geschäftspartnern zählt "New Star Management" Kulturämter in ganz Deutschland; langjährige Partnerschaften bestehen unter anderem mit den Städten Hockenheim, Wiesloch, Mannheim oder Sinsheim. Hinzu kommen diverse Konzertagenturen und nationale sowie internationale Künstlermanagements.

Die Leimener Firma ist Produzent und weltweit exklusiver Tournee-Veranstalter der kubanischen Musik- und Tanzshow "Pasión de Buena Vista" mit bis dato rund 800 Shows in 35 verschiedenen Ländern Europas. Als örtlicher Veranstalter betreute das Unternehmen unter anderem bereits das "AC/DC Open Air" auf dem Hockenheimring mit 75.000 Besuchern, André Rieu auf der Heidelberger Thingstätte, Deep Purple und Alice Cooper in der SAP-Arena Mannheim oder Joe Cocker in der Maimarkthalle Mannheim. Deutschland-Tourneen wurden unter anderem mit Bryan Adams, Seal, Lionel Richie oder Rod Stewart veranstaltet. lew