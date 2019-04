Eishockey-Stimmen zum zweiten Sieg

Andrew Desjardins, neunfacher Playoff-Torschütze: Der zweite Sieg war ein Erfolg des gesamten Teams. Jeder hat es München über 60 Minuten schwer gemacht. Wir sind von Minute eins an viel gelaufen, haben viel investiert. Dazu waren die Special Teams stark, unsere Kadertiefe ist ein weiterer Faktor.

Mark Katic, Playoff-Topscorer: Wir hatten einen perfekten Start und haben unsere Chancen genutzt. Wir standen in der Defensive solide und haben kaum Chancen zugelassen. Wenn etwas durchkam, war Dennis Endras zur Stelle.

Ben Smith, Stürmer: Wir haben wieder ein gutes Spiel gezeigt. Es ist natürlich schön, in der Serie jetzt in Führung zu liegen. Aber München ist eine Mannschaft, die uns am Mittwoch wieder alles abverlangen wird.

Matthias Plachta, Torschütze nach fünf Sekunden: Unsere Reihe hat bisher in allen Finals stark gespielt, jetzt haben wir dreimal getroffen. Die Zweikämpfe beginnen beim Bully und das Zuspiel von ’Wolfi’ ebnete mir den Weg zum schnellen 1:0. Die Ausfälle beim Gegner sind bei uns kein Thema. RK