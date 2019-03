Hintergrund

Das Metropolink-Festival gibt es seit 2015. Als Festival für urbane Kunst sorgt es seitdem jedes Jahr im Juli dafür, dass Heidelberg und die Region bunter werden. Renommierte Streetart-Künstler aus aller Welt arbeiten während des Festivals an ihren Werken an öffentlichen und privaten Hauswänden - natürlich alles legal. Der Erfinder und kreative Kopf des Metropolink-Festivals, Pascal Baumgärtner, schafft es mit seinem Team jedes Jahr aufs neue, die Stadt, Firmen und Privatleute zu überzeugen, ihre Wand bereitzustellen. Insgesamt wurden alleine in Heidelberg so schon 30 Wände in zehn Stadtteilen zu Kunstwerken im öffentlichen Raum.

Im Sommer 2018 zog die Kunst erstmals ins Patrick Henry Village (PHV), wo am "San Jacinto Drive" ein kleines Festivaldorf eingerichtet wurde. Trotz der abgelegenen Lage besuchten in zehn Tagen rund 6500 Menschen die Metropolink-"Außenstelle". In PHV erhielten 21 Wände ein neues Gesicht, es gab aber auch Konzerte, Filmvorführungen und viele andere Events. Die alten Villen der Amerikaner wurden - samt der Garagen - von Künstlern zum Leben erweckt. (rie)