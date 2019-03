Hintergrund

> Der Stadtbusbetrieb in Sinsheim, der in der Diskussion als Beispiel für eine große Lösung herangezogen wurde, schlägt sich im Haushalt der Kraichgau-Metropole mit etwa eine halben Million jährlich nieder. Seit diesem Jahr unterstützt der Rhein-Neckar-Kreis das 1996 gestartete Vorhaben mit 50 Prozent, zuvor waren es zwischen 40 und 45 Prozent. Die Stadtbusse verkehren regelmäßig in der Kernstadt und den zwölf Stadtteilen. Der Fahrpreis ist an den VRN-Tarif angeglichen.

> Der Bürgerbus Bad Rappenau wird, wie in Eppingen geplant, von einem Verein getragen und verkehrt ausschließlich in der Kernstadt. Immer wieder totgesagt, fährt der Bus aktuell noch an Samstagen und bei Festen, doch der kommunalpolitische Rückhalt, und damit auch das Geld, fehlen weitgehend. Derzeit stellen die Kurbetriebe der Stadt dem Verein einen Bus kostenlos zur Verfügung und zahlen auch die Spritkosten. Die Fahrten sind für Bürger gratis. (guz)