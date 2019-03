Fanfarenzug-Block

> 1. Fanfarenzug "Fränkische Herolde" Dertingen

> 2. Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Weiher

> 3. SFZ-Musikzug 1951 Meckesheim

> 4. Fanfarencorps Türkenlouis Rastatt 1952

> Der Fanfarenzug-Block biegt nach dem Zug über den Festplatz nach links in Richtung Festzelt ab und nimmt dort am anschließenden Freundschaftsspiel teil. Die im Festzug integrierten Fanfarenzüge folgen der offiziellen Route bis zum Ende in der Heidelberger Straße.

Festzug

> 1. Odenwälder Trachtenkapelle

> 2. Schriesheimer Weinhoheiten 2019

> 3. Jugendfeuerwehr

> 4. 100 Jahre Sportverein 1919

> 5. 125 Jahre Heinrich-Sigmund-Gymnasium

> 6. Historischer Fanfarenzug Schriesheimer Löwen und Europafanfare Karlsruhe

> 7. Schriesheimer Weinhoheiten 2018

> 8. Mottowagen Verkehrsverein

> 9. Jugendgemeinderat

> 9a. Fanfarenzug Fränkische Herolde Unterschüpf und Fanfarenzug der Stadt Osterburken

> 10. Gemeinderat

> 11. Kochlöffelkönigin Altenbach

> 12. Ortschaftsrat Ursenbach

> 13. Fanfaren- und Spielmannszug Schaidt

> 14. Gebietsweinkönigin Badische Bergstraße

> 15. Kindergarten Wolkenschloss

> 16. Kulturkreis

> 17. IEWS

> 18. Die Hesebacher Saarwelligen

> 19. Partnerschaftsverein

> 20. Weinhoheiten Groß-Umstadt

> 21. Odenwaldklub

> 22. Hopfenkönigin Hochdorf

> 23. Kraft-Sport-Verein

> 24. Musikschule

> 25. Winzerhoheiten Lützelsachsen

> 26. Obst-, Wein-u.Gartenbauverein

> 27. Sportverein 1919

> 28. Evangelische Kirchengemeinde

> 29. MGV Eintracht

> 30. Fanfarenzug 1960 Meinerzhagen

> 32. Jagdhornbläser

> 33. NaturFreunde

> 34. Bergwerksverein

> 35. Tennisclub

> 36. Kraichgau Fanfarenzug Mühlhausen

> 37. Weinhoheiten Hemsbach

> 38. GV Liederkranz

> 40. Baseballclub Raubritter

> 41. Tanzschule Nuzinger

> 42. Fanfarenzug der Stadt Eberbach

> 43. Turnverein - Handball

> 44. Turnverein - TV-Mädels

> 45. Turnverein - Floorball

> 46. Turnverein - Tanzen

> 47. Heddesema Zahlekracher

> 49. Sport-Angel-Verein

> 50. Sportschützenverein

> 51. Push-Verein

> 52. Landjugend Neckar-Bergstraße

> Neue Festzugteilnehmer aufgrund der Verschiebung sind rot markiert. Einige Zugnummern fehlen aus organisatorischen Gründen. (fjm)