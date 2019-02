Hintergrund

> Julian Nagelsmann, Trainer der TSG: "In der ersten Halbzeit waren wir sehr giftig und gallig, nach der Pause haben wir wenig Fußball gespielt. Der Punkt geht absolut in Ordnung - tabellarisch bringt er uns aber nicht so viel."

> Ralf Rangnick, RB-Trainer und Sportdirektor: "Es war kein Leckerbissenspiel, dafür machen es beide Mannschaften zu gut gegen den Ball. Erst nach der ersten Hälfte haben wir es geschafft, das Spiel zu einem Taktik-Battle zu machen. Mit dem einen Punkt können und müssen wir zufrieden sein."

> Oliver Baumann, TSG-Torhüter: "Uns wurden zwei, drei Konter wieder genommen, weil der Linienrichter einfach zu früh gewunken hat. Was Herangehensweise und Haltung anbetrifft, da waren wir top. Das Ergebnis ist okay, aber es ist auch wahnsinnig schade und bitter gelaufen."

> Willi Orban, RB-Kapitän: "Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden. Die zweite Halbzeit geht klar an uns. Wenn es noch fünf Minuten länger gegangen wäre, hätten wir das Spiel eventuell noch gewonnen."

> Nico Schulz, TSG-Außenverteidiger: "Wir haben’s zunächst gut hingekriegt, dann aber zu viel Leipziger Druck zugelassen." jog