jog. Der gleichnamige Fanklub wurde am 18. Februar 2009 beim "kleinen Griechen" in Mosbach von zehn Mitgliedern gegründet. Initiatoren waren Daniela und Christos Stamoulis, letzterer kickte früher neben Joachim Stadler und Stefan Strerath beim FV Mosbach, sowie Stephanie und Torsten Schwab. Torsten machte als Vertriebsleiter der Schuler Pressen GmbH Hoffenheim und den inzwischen 70-köpfigen Fanklub bei Geschäftsreisen in China, den USA, Brasilien oder Schweden bekannt. "Mythos Hoffe" präsentiert sich bei Facebook und Instagram. Die Führungsspitze: Stephanie Schwab (1. Vorstand), Jürgen Imhof (2. Vorstand und Fahnenschwenker), Udo Gallei (Kassier), Aline Imhof (Schriftführerin), Torsten Schwab und Jürgen Graner (Kassenprüfer).