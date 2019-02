HINTERGRUND

Schaltzentrale im Kopf

Jede der zwei bis drei Millionen Nervenfasern aus unserem Körper leitet pro Sekunde bis zu 300 Impulse an das Gehirn. Sie liefern Informationen darüber, was wir sehen, hören, riechen, ob wir auf einem Stuhl sitzen, ob irgendwo Gewebe geschädigt wird. Die Informationen werden im Ultrakurzzeitgedächtnis gespeichert. Schenken wir ihnen keine Aufmerksamkeit, verlöschen sie nach wenigen Zehntelsekunden wieder.

Wenden wir ihnen hingegen Aufmerksamkeit zu, bleiben sie länger bestehen, und wir können auf sie reagieren. Dazu müssen sie im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden. Das Arbeitsgedächtnis ist das Nadelöhr, durch das Information hindurch muss, damit wir sie - unter Umständen - langfristig speichern können. Was ins Arbeitsgedächtnis gelangt, wird uns bewusst. Wir können es verarbeiten, mit anderen Informationen verknüpfen, wir können damit Probleme lösen und wir nutzen es, um unsere Handlungen zu steuern. Und nur an das, was das Arbeitsgedächtnis passiert hat, können wir uns später erinnern.

Die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und damit der Aufmerksamkeit ist begrenzt. Unser Gehirn nimmt deshalb immer nur Teilausschnitte dessen bewusst auf, was wir wahrnehmen - und zwar die, die für uns bedeutsam oder unerwartet sind. Damit wir aufmerksam sein können, blendet unser Gehirn andere, irrelevante Reize aktiv aus. Auf diese Weise konzentrieren wir uns auf die wichtige Information. Multitasking für mehrere relevante Aufgaben ist dadurch nicht möglich.