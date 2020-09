Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum 75. Jubiläum der Rhein-Neckar-Zeitung

Die Rhein-Neckar-Zeitung ist älter als das Grundgesetz. Nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur machten sich etliche Frauen und Männer daran, eine demokratische Grundordnung aufzubauen. Zu ihnen zählte Theodor Heuss, der schließlich als erster Bundespräsident das höchste Staatsamt in der noch jungen Bundesrepublik wahrnahm. Doch schon vier Jahre zuvor, 1945, rief Theodor Heuss gemeinsam mit Rudolf Agricola und Hermann Knorr eine Tageszeitung als Sprachrohr der nunmehr freien Presse ins Leben.

75 Jahre Rhein-Neckar-Zeitung – das ist ein Jubiläum, das auch weit über das Verbreitungsgebiet des Traditionsblattes hinaus Bedeutung hat. Es steht stellvertretend für die unabhängige Presse in unserem Land, die für eine lebendige Demokratie unabdingbar war, ist und bleibt. Aus gutem Grund gilt die Presse als vierte Gewalt im Staat. Sie beleuchtet Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und hinterfragt politisches Handeln, sie informiert und kommentiert – kritisch, fundiert und gut begründet.

Die Rhein-Neckar-Zeitung bringt in ihren täglichen Ausgaben die hohe Verantwortung der Presse für die Meinungsbildung mit ihrem Leitwort zum Ausdruck: "Mens agitat molem" – "Der Geist bewegt die Materie". In der Tat sind sorgfältig recherchierte und in Redaktionen geprüfte Artikel als wichtige Grundlagen der öffentlichen Diskussion unverzichtbar – gerade auch bei der Suche nach Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit wie die Corona-Pandemie oder den klimatischen, digitalen und demografischen Wandel.

Trotz der verantwortungsvollen Rolle, die die Presse im demokratischen Gemeinwesen einnimmt, ist es keineswegs selbstverständlich, dass sich eine Zeitung in unserer vielfältigen Medienlandschaft jahrzehntelang behauptet. Das kann nur mit durchgängig anspruchsvoller journalistischer Arbeit gelingen. Und eben darin liegt das breite Vertrauen begründet, das die Rhein-Neckar-Zeitung genießt und das ich ihr auch künftig wünsche.

Herzlich gratuliere ich zu 75 Jahren RNZ!

Angela Merkel

Bundeskanzlerin