> Sascha Bürkel (Vorsitzender des TSV Waldangelloch): "Ich bin sehr überrascht, dass geimpfte und genesene Zuschauer im Freien zusätzlich einen Test vorweisen müssen. Diesen Aufwand werden vermutlich nicht allzu viele auf sich nehmen, um sich ein Kreisliga-Spiel anzuschauen. Deshalb werden die Partien wohl mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Mit gesundem Menschenverstand hat das nicht mehr viel zu tun, Zuschauer im Freien können doch die nötigen Abstände untereinander einhalten. Dass unsere noch drei ausstehenden Spiele in diesem Jahr alle auswärts stattfinden, finde ich deshalb gar nicht so schlecht, da es uns einen enormen organisatorischen Mehraufwand erspart."

> Markus Stumpf (Vorsitzender des Kreisligisten SG Waibstadt): "Draußen 2G-plus und drinnen 2G – ich bin wohl nicht der Einzige, der das nicht versteht. Ich glaube, dass das sehr viele Leute davon abhalten wird, am Sonntag auf den Sportplatz zu gehen. Obwohl wir unser immer sehr gut besuchtes Heimspiel-Derby gegen Neckarbischofsheim bestreiten, müssen wir nun damit rechnen, dass die Zuschauereinnahmen nicht einmal dafür reichen werden, um die Schiedsrichter zu bezahlen. Wenn es nach mir gehen würde, wären wir schon in der Winterpause."

> Harald Reichard (Vorsitzender des Kreisligisten TSV Helmstadt): "Das stellt alle Vereine vor große Herausforderungen. Bei uns ist es aufgrund der verschiedenen Zugangsmöglichkeiten zum Sportgelände ohnehin schwierig. Ähnlich wie im Sommer bei der EM, die wir in unserem Klubhaus gezeigt haben, bieten wir mit der Unterstützung einer Helferin ab 13.30 Uhr Schnelltests an. Somit können wir für unser Heimspiel am Sonntag gegen Gemmingen Zuschauern vor Ort die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Eine große Herausforderung wird es zusätzlich sein, alle potenziellen Zuschauer vor dem Spiel am Sonntag zu informieren, damit sie wissen, dass ein Test nötig ist. Gegenüber dem Verband habe ich auch etwas Unverständnis, da ich nicht nachvollziehen kann, warum nicht einfach jetzt schon die Winterpause beginnt." bz