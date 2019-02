Die letzte große Verbrauchermesse in Heilbronn fand 2011 auf der Theresienwiese statt. Dabei hat die Stadt als Messe-Standort eine lange Tradition. In ihren besten Zeiten hatte die "Unterland-Schau" insgesamt 100.000 Menschen angezogen, am Ende allerdings nur noch 60.000.- so viel, wie der Mannheimer Maimarkt an einem einzigen Spitzentag verbuchen kann. Themenmessen hatten der Unterland-Schau, später "Regio live", zunehmend den Rang streitig gemacht, und Zugpferde wie Audi oder der SWR hatten ihr Engagement zurückgefahren. Gescheitert ist auch der Versuch, eine kleinere Verbrauchermesse zu installieren: Nach sechs Auflagen mit durchschnittlich je 200 Ausstellern und 15.000 Besuchern war für die Heilbronn-Franken-Schau im "Redblue"-Center Schluss: 2017 wurde die Veranstaltung abgesagt. (guz)