Julian Nagelsmann, TSG-Trainer: "Wir sind unheimlich träge und schläfrig ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit waren wir fast gar nicht mehr präsent. (...) Es ist vielleicht auch gut für den einen oder anderen, dass wir da nicht in falschen Sphären herum schwirren. Wir sind jetzt auf Platz acht. Viel besser haben wir in den vergangenen Wochen - was die Ergebnisse angeht - auch nicht geliefert und heute - was die Performance angeht - auch nicht."

Friedhelm Funkel, Trainer der Fortuna: "Ich bin total zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen und die Klasse halten."

Andrej Kramaric, Stürmer: "Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Das war ein Spiel, dass wir gewinnen müssen, wenn wir unseren Traum oder unsere Hoffnung auf einen Champions-League-Platz nicht aufgeben wollen."

Stefan Posch, Innenverteidiger: "Ein beschissenes Spiel von uns. Zum Gegentor: Das ist mein Mann und das darf nicht passieren."

Nadiem Amiri, Mittelfeldakteur: "Zur Champions League müssen wir nicht mehr schauen. Wir haben 100 Mal mehr Qualität als Düsseldorf. Aber die werfen sich richtig rein - und wir nicht."

Lutz Pfannenstiel, Düsseldorfs neuer Sportvorstand: "Ich bin sehr glücklich, ein sehr gutes Spiel von uns. Ich hatte eine Nierenkolik und konnte nur noch auf dem Boden herumkriechen. Jetzt ist wieder alles in Ordnung!" (lacht) jog