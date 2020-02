An- und Einreise: Mit Thai Airways von Frankfurt nach Bangkok (ab 630 Euro, Flugzeit 12 h); kein Visum nötig

Beste Reisezeit: Ab November ist das Land grün, die Luft klar, selten mehr als 30 Grad. Ab Februar wird es wärmer, April/Mai können richtig heiß werden

Währung: Baht (1 Euro aktuell 37 THB) können in Banken und vielen Hotels getauscht, in größeren Städten auch mit Kreditkarte an Bankautomaten abgehoben werden

Gesundheit: Keine Impfungen nötig. Reiseapotheke: Mittel gegen Durchfall und Erkältungen, Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor

Reiseführer: Dumont Reisehandbuch "Thailand" (24,99 Euro)

Pauschalreisen: Eine 12-Tage-Privatreise "Thailand umfassend" gibt es bei Gebeco ab 1655 Euro (ohne Flug)

River Kwai und Sukhothai: Beides ist praktisch in jeder Nordthailandrundreise enthalten. Für individuelle Besuche, zum Beispiel von Bangkok aus, gibt es ausführliche Infos im Netz bzw. Touren bei lokalen Anbietern

Allgemeine Auskünfte: www.thailandtourismus.de, www.gebeco.de