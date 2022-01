Die Fraktion der Linken im Heilbronner Gemeinderat und der Kreisverband fordern in einer Stellungnahme, "aus dem Unfall auf der Waldheide Konsequenzen zu ziehen und sowohl die aktuellen Atomraketen aus Deutschland zu entfernen als auch "die aktuelle Atompolitik in Deutschland und Europa umgehend zu beenden". Die Explosion habe gezeigt, dass der Kurs der sogenannten atomaren Abschreckung lebensgefährlich sei. 1985 sei Heilbronn mit den 36 auf der Waldheide stationierten Pershing-II-Atomraketen sowie dem Kernkraftwerk Neckarwestheim und dem "Uralt-Reaktor" Obrigheim mitten in einem atomaren Pulverfass gewesen. In erster Linie sei es der Friedens- und Umweltbewegung zu verdanken, dass inzwischen der Atompfad als nicht mehr begehbar verstanden werde. (bfk)