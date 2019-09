> Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich nun schon zum siebten Mal die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten. Dieses Jahr angereist sind 23 Laureaten - so werden beim HLF die Top-Wissenschaftler genannt, die einen der fünf wichtigsten Preise der beiden Disziplinen bekommen haben. Bei der einwöchigen Konferenz in der Neuen Universität gibt es Workshops und Vorlesungen, besonders wichtig ist aber das bunte Begleitprogramm abseits des Hörsaals, bei dem die Teilnehmer ins Gespräch kommen und netzwerken können.

> Die Klaus Tschira Stiftung fördert seit vielen Jahren die Nobelpreisträger-Tagungen in Lindau - und Stifter Tschira wollte solche Treffen für Mathematiker und Informatiker in Heidelberg etablieren. Also gründete er mit seiner Stiftung die Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF), die die Konferenz organisiert. Die ersten beiden Tagungen in Heidelberg erlebte Tschira noch mit, bevor er im März 2015 unerwartet starb.

> Auch die Öffentlichkeit hat etwas vom HLF. Nicht nur besuchen die renommierten Wissenschaftler jedes Jahr Schulen in der Region. Zur Tagung gibt es stets auch eine Ausstellung, dieses Mal "La La Lab" über die Verbindung von Mathematik und Musik im Senatssaal der Alten Universität (Grabengasse 1, nur noch am heutigen Donnerstag, 8.30 bis 19 Uhr, Eintritt frei). Ab 3. Oktober ist "La La Lab" dann wieder im festen Domizil der HLFF, der Mathematik-Informatik-Station MAINS in der Kurfürsten-Anlage 52, zu sehen. Mehr Infos: www.heidelberg-mains.org.