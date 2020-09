Heidelberg. (pol/lyd) Am frühen Samstagmorgen wurde ein 23-jähriger Mann in Wieblingen von drei Männern angesprochen. Wie die Polizei mitteilt, war er zuvor gegen 5.45 Uhr, an der Haltestelle Wieblingen-West aus der Straßenbahn ausgestiegen.

Das Trio bedrängte den jungen Mann und zwang ihn, Geld von einem Geldautomaten abzuheben. Nachdem sie mehrere hundert Euro erbeutet hatten und dem 23-Jährigen noch zwei teure Armbänder abgenommen hatten, flüchtete die Täter in zunächst unbekannte Richtung.

Erste Ermittlungen führten die Fahnder auf die Spur eines 21-Jährigen aus dem Stadtteil Pfaffengrund, der noch am Samstagvormittag in seiner Wohnung festgenommen wurde. Nach seinen Komplizen wird bereits gefahndet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den noch nicht ermittelten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 06221/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.