Unwiderstehlich: Katzengras ist reich an Ballaststoffen und Vitaminen. Foto: dpa

tmn. Katzen lieben Katzengras: Die wilde Gerste im Topf zieht die Tiere an und sorgt dafür, dass sie andere Pflanzen im Raum in Ruhe lassen. Darauf weisen die Experten des Blumenbüros hin. Das Katzengras besitzt einen hohen Anteil an Ballaststoffen, Vitaminen und weiteren Nährstoffen für die Haustiere.

Katzengras sollte im Raum hell stehen, aber nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Wichtig ist ausreichendes Gießen, so dass der Wurzelballen nicht austrocknet, erklärt das Blumenbüro. Ist das Gras arg in Anspruch genommen worden, und sind die Blätter beschädigt, kann man sie abschneiden. Die Pflanze treibt wieder aus.