Der Begriff "Hashtag" kommt aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt "Schriftzeichenmarkierung". Damit gemeint ist ein mit einem vorangestellten Rautezeichen (#) versehenes Schlagwort, mit dem Nachrichten, Fotos oder spezielle Inhalte im Internet auffindbar gemacht werden sollen. Gerade in den sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) wird die Suche nach den so markierten Begriffen damit erleichtert und alles mit dem Thema Verwandte oder Dazugehörige "gebündelt". Hashtags dienen dazu, im virtuellen Raum Popularität und Reichweite für einen speziellen Betreff zu generieren. Regeln, aus welchen Zeichen ein Hashtag zu bestehen hat, gibt es nicht. Es muss lediglich mit der Raute beginnen und darf keine Leerzeichen enthalten.