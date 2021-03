Gundelsheim. (pol/lyd) Am Neckar und an der Kreisstraße Gundelsheim-Bachenau wurde in der vergangenen Woche Bauschutt entsorgt.

Dabei luden die Täter in der vergangenen Woche eine größere Menge alter Dachziegel illegal im Neckar ab, teilte die Polizei mit. Der Tatort befand sich circa 200 Meter flussabwärts der Alten Mühle, an der dortigen Anlände.

Ebenfalls in der vergangene Woche wurden im Gewann "Bachenauer Landacht", nördlich der Kreisstraße Gundelsheim-Bachenau, mehrere Dachbalken abgeladen.

Am frühen Samstagmorgen wurde zudem Bauschutt auf der Kreisstraße gefunden. Hierbei handelte es sich um Bruchstücke von Pressspan- und Gipsplatten sowie Fliesen- und Tapetenreste. Diese waren quer über die Straße verteilt. Die Spur des Bauschutts zog sich vom Panoramaweg über die Kreisstraße nach Bachenau. Unklar ist hier, ob der Verursacher den Bauschutt verloren hat oder absichtlich auf der Fahrbahn verteilte.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269/41041, zu melden. Für den Vorfall am Neckar ist die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn zuständig und unter der Telefonnummer 07131/92180 zu erreichen.

Update: Dienstag, 30. März 2021, 18 Uhr