Das Ganze passierte am Samstag während des Bundesliga-Spiels zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München. Der Grund war aber nicht, dass die Bayern schon mit 6:0 führten. Stattdessen hatte es bei dem Spiel großen Ärger mit einigen Fans gegeben.

Einige Bayern-Fans hatten üble Schimpfworte auf Plakate geschrieben. Sie richteten sich gegen einen wichtigen Geldgeber der Hoffenheimer. Der Unternehmer heißt Dietmar Hopp. Auch in anderen Stadien wurden am Wochenende ähnliche Plakate aufgehängt.

Manche Fans finden es nicht gut, dass der kleine Ort Hoffenheim dank des Unternehmers so viel Geld hat und in der Bundesliga spielt. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Streit um solche Aktionen gegeben. Zuletzt ging es vor allem um die Strafen für solche Beleidigungen. Die Chefs von mehreren Vereinen forderten nun, hart gegen so ein Verhalten vorzugehen.