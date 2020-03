Kaum vorstellbar: Baseball spielen auch Menschen, die schlecht oder gar nicht sehen können. Beim Blinden-Baseball verlassen sich die Spielerinnen und Spieler ganz auf ihr Gehör.

Die Spielregeln beim Blinden-Baseball unterscheiden sich kaum vom Baseball. Anfangs wird der Ball nicht hochgeworfen, sondern der Spieler schlägt ihn mit dem Schläger direkt aus seiner Hand aufs Feld. Danach muss der Spieler schnell drei Stationen am Spielfeldrand erreichen, bis er schließlich im Ziel ankommt. Aber wie soll das gehen, ohne das Feld und den Ball sehen zu können?

In dem Spielball ist ein Glöckchen. Das klingelt, wenn der Ball geschlagen wird oder auf dem Boden aufkommt. Die Stationen geben entweder einen Piep-Ton von sich. Oder ein Helfer klatscht vor einer Station in die Hände. So finden sich die Spieler zurecht.