Damit steht Deutschland im Finale des Algarve Cups. Das Turnier wird gerade in dem Land Portugal im Süden Europas ausgetragen. Es ist nicht ganz so wichtig wie Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Trotzdem wollen die Fußballerinnen natürlich so weit wie möglich kommen. Im Finale am Mittwoch trifft Deutschland auf die Mannschaft aus Italien.