Wer Kohl liebt, aber den tagelangen Kohlgeruch in der Wohnung nicht mag, sollte es mal mit Spitzkohl versuchen. Das empfiehlt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Die Variante des Weißkohls ist in der Zubereitung nur wenig geruchsintensiv, dafür geschmacklich besonders fein. Das Aroma ist leicht süßlich und nussig und erinnert an Kohlräbchen. Spitzkohl punktet laut dem Bundeszentrum für Ernährung mit gerade mal 20 Kalorien pro 100 Gramm, reichlich Vitamin C, B-Vitaminen und Kalium. Er kann roh oder gegart verzehrt werden.

Pasta mit Spitzkohl

Zutaten für 2 Portionen:

350 g Spitzkohl

200 g Spaghetti

200 ml Schlagsahne

2 EL Crème fraîche

30 g Parmesan (gerieben)

20 g Pinienkerne

40 g Pistazien

2 EL Olivenöl

abgeriebene Zitronenschale

frische Minze (gehackt)

Muskat

Salz und Pfeffer

Pinienkerne und Pistazien grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Beiseitestellen. Spitzkohl grob schneiden und in kochendem Salzwasser etwa vier Minuten garen, dann abgießen und kalt abschrecken. Sahne mit Crème fraîche und Zitronenschale köcheln. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In der Zwischenzeit Nudeln bissfest garen. Öl in einer Pfanne erhitzen und den Spitzkohl einige Minuten anbraten. Nudeln abgießen, 100 ml Nudelwasser auffangen und zusammen mit Nudeln und Spitzkohl zur Soße geben. Pasta dem Servieren mit Pinienkernen, Pistazien und Minze bestreuen.