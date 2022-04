Von Evelyn Steinbach

Allergene lassen sich zu Hause meist nicht gänzlich entfernen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Belastung mit Pollen und Hausstaub spürbar zu reduzieren und so akute allergische Reaktionen zu verhindern.

> Eingangsbereich täglich wischen: Blütenstaub haftet an unserer Kleidung und den Schuhen, den Katzen und Hunden – und kommt so unweigerlich ins Haus. "Eingangsbereich und Flur sind daher besonders mit Pollen belastet", sagt Heike Behrbohm von der Deutschen Haut- und Allergiehilfe. Damit sich Pollen hier nicht anhäufen, rät die Expertin, die Böden täglich zu reinigen.

> Fensterputzen nach Pollenflugvorhersage: "Fensterputzen sollte man auf Tage mit geringem Pollenflug verlegen", rät Heike Behrbohm. Dabei hilft zum Beispiel der "Pollenflug-Gefahrenindex" vom Deutschen Wetterdienst. Auch die Uhrzeit spielt eine Rolle: "In der Stadt ist die Pollenflugdichte eher am Abend hoch, auf dem Land frühmorgens."

Hintergrund Präzisere Daten zum Pollenflug dpa. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erweitert seine Pollenflugvorhersage für Allergiker. Ein neues Ausbreitungsmodell soll präzisere Daten zur erwarteten Pollenkonzentration und der damit verbundenen Belastung liefern, wie der DWD am Dienstag mitteilte. Die mit dem neuen Modell errechneten Tagesmittelwerte liegen erst einmal für die vier Pollenarten Erle, Birke, Gräser und Ambrosia vor. "So können allergiegeplagte Menschen bereits sechs Tage im Voraus verfolgen, ob und wann beispielsweise höhere Konzentrationen von Birkenpollen an ihrem Wohnort zu erwarten sind und entsprechende Vorkehrungen treffen", sagte Christina Endler vom DWD-Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung. Das neue Vorhersagemodell Icon-Art berücksichtigt die Blühbereitschaft der Pflanzen und Wettereinflüsse wie hohe Temperaturen oder Wind, die den Pollenflug beeinflussen können. Entwickelt wurde es laut DWD von den nationalen Wetterdiensten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie.

> Gegen Hausstaub erst saugen, dann wischen: Hausstaub sammelt sich dort an, wo sich Menschen häufig und lange aufhalten: im Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer. Behrbohm empfiehlt hier: "Erst saugen, dann wischen." So vermeidet man, dass beim Durchqueren des Zimmers immer wieder Staub aufgewirbelt wird, der sich direkt wieder auf den geputzten Böden absetzt.

> Staubsauger mit HEPA-Filter oder Wasser: Gerade in Teppichen kann sich viel Staub ansammeln. Daher sagt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund: "Kurzflorige Teppichböden müssen regelmäßig gesaugt werden." Langhaarteppiche sollten Allergiker sogar möglichst vermeiden. "Allergiker sollten einen Staubsauger mit HEPA-Filter und möglichst großem Rückhaltevermögen verwenden", rät die Expertin. Das bedeutet, dass sie nicht direkt wieder einen großen Anteil der eingesaugten Allergene mit der Abluft des Gerätes auspusten. Filter der Klasse 11 halten 95 Prozent der Staubpartikel, Milben und Pollen zurück, Filter der Klasse 13 sogar 99,95 Prozent. Schwachstellen bleiben aber Saugrohr, Schlauch und Gehäuse. "Die größte Gefahr geht vom Wechseln des Staubsaugerbeutels aus", sagt Behrbohm. Allergiker sollten das daher jemand anderem überlassen.

Noch sicherer ist ein Staubsauger mit Wasserfilter. "Der Staub wird in Wasser gebunden und mit dem Schmutzwasser entsorgt, ohne aufzuwirbeln", erklärt Behrbohm. Die Alternative sind Modelle mit einem Sprühsaug-System. Sie reinigen Böden und Polster feucht und saugen im gleichen Arbeitsgang die Restfeuchte wieder auf.

> Anti-Staub-Tücher: Glatte Flächen lassen sich mit Anti-Staub-Tüchern besser reinigen. "Sie ziehen den Staub, anstatt ihn aufzuwirbeln", erklärt Behrbohm. Zwar sind die Einmaltücher zum Wegwerfen praktisch, erzeugen aber viel Müll. "Nachhaltiger ist es, mit einem Mikrofasertuch beziehungsweise einem gut ausgewrungenen Lappen feucht zu wischen", sagt die Expertin.

Lämmel rät Milben-Allergikern, während und nach den Reinigungsarbeiten zu lüften. Aber auch sonst ist das regelmäßige Lüften sinnvoll. Dadurch erhöht sich die Luftfeuchtigkeit im Raum, wodurch Staub besser gebunden wird.

EXTRA-TIPP

Sprays und Pulver meiden: Menschen mit empfindlichen Atemwegen sollten keine Sprays und Pulver zum Reinigen verwenden. Sie verteilen den Inhalt sehr fein, sodass er schneller eingeatmet werden kann. Besser geeignet sind flüssige Reiniger, die mit einem feuchten Tuch oder einem Schwamm verteilt werden. Gerade Mikrofasertücher kommen mit sehr wenig Reinigungsmittel aus.

Allergiker reagieren vor allem auf Konservierungsmittel oder Duftstoffe. Dazu zählen auch natürliche Duftstoffe aus Pflanzenölen. So sind zum Beispiel Zitrusöle oder Pinienharze, die in manchen Bio-Reinigern zum Einsatz kommen, als Allergie- und Asthmaauslöser bekannt. Viel Chemie steckt häufig in Toiletten- und Rohrreinigern, die Haut und Atemwege angreifen können. Allergiker sollten daher Putzmittel selbst herstellen.

Für die meisten Reinigungsarbeiten reichen Hausmittel wie Neutralseife, Essigessenz, Zitronensäure, Natron und Backpulver völlig aus.