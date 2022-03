Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen bereitet sich auf die Aufnahmen von vielen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus seien beauftragt worden, jeweils eine Notunterkunft für bis zu 1000 Personen für die kurzfristige Unterbringung bis zum kommenden Samstag zur Verfügung zu stellen, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Leitung und Belegung der Einrichtungen werde von der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen übernommen.

Die Stadt Frankfurt soll schnellstmöglich ein Erstversorgungszentrum mit 2000 Plätzen in der Nähe des Hauptbahnhofs ausbauen, erklärte Beuth. An diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt komme derzeit die Mehrzahl der Menschen an. Das Land Hessen trage die Kosten für Aufbau und Betrieb dieser zusätzlichen Einrichtungen, sagte der Minister.

Wegen der russischen Invasion sind nach Schätzungen der Vereinen Nationen bereits zwei Millionen Menschen aus der Ukraine nach Westen geflüchtet. Gemeinsames Ziel der Kommunen und des Landes sei es, die Menschen so schnell wie möglich in den Städten und Gemeinden unterzubringen. Dort könnten sie aufgrund eines bundesweit einheitlichen Verfahrens ihre Kinder in die Schule schicken, am Arbeitsmarkt teilnehmen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben.

In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes seien mittlerweile insgesamt 1171 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen worden, teilten Beuth und Sozialminister Kai Klose (Grüne) mit. Da die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes auch wegen der coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen nur über eine begrenzte Zahl freier Unterbringungsplätze verfügt, würden an den bereits bestehenden Standorten Leichtbauhallen errichtet. Allerdings sei bereits absehbar, dass auch diese Erweiterung wegen der Zahl der in Deutschland Schutz suchenden Menschen, nicht ausreichen könnte.

Neben der Feststellung der Identität werden die Geflüchteten in der Erstaufnahmeeinrichtung medizinisch betreut und erhalten ein Impfangebot. Anschließend werden die Menschen den Angaben zufolge den Landkreisen und kreisfreien Städten nach Richtlinie des hessischen Landesaufnahmegesetzes zugewiesen. Die Aufnahmequote der Kommunen werde durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmt. Dabei werde vor allem die Einwohnerzahl berücksichtigt.

Die hessische Landesregierung appellierte an die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sich nach ihrer Ankunft bei den Ausländerbehörden zu melden. Damit könnten die weiteren Modalitäten ihres Aufenthalts und mögliche Bedarfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt werden.

