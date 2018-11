Schwäbisch Hall (dpa) - Bei der Explosion einer Gasflasche in seinem Auto ist ein Mann in Baden-Württemberg schwer verletzt worden. Zu der Explosion in Schwäbisch Hall kam es laut Polizei am Freitagabend, als der 64-Jährige mit seinen Auto losfahren wollte. Die Polizei vermutet, dass die zwölf Kilo schwere Gasflasche nicht vollständig geschlossen war und so in dem Wagen eine explosive Mischung aus Gas und Luft entstand. Ein Feuerwehrmann zog den 64-Jährigen aus seinem brennenden Auto. Das Opfer erlitt Brandwunden im Gesicht.