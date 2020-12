Gary Barlow

Geboren am 20. Januar 1971 in Frodsham in der britischen Grafschaft Cheshire. Mit 13 Jahren schreibt Barlow erste Songs zum Piano. 1989 holt der Manager Nigel Martin-Smith ihn in die Boyband Take That. Bis zu deren Auflösung 1996 komponiert und singt Gary Barlow zahlreiche Songs der Gruppe. 1997 erscheint sein Solodebüt "Open Road" und erobert die britischen Album-Charts. Seit 2005 ist der Sänger wieder bei Take That, für die er unter anderem die Welthits "Back For Good" und "Patience" geschrieben hat. Bis heute hat er sieben eigene Alben veröffentlicht, vier Musicals komponiert und dafür insgesamt 33 Musikpreise erhalten. Gary Barlow ist seit 2000 mit der früheren Tänzerin Dawn Andrews verheiratet, die er seit seiner Jugend kennt. Das Paar hat drei Kinder.