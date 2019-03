Stadiensicherheit im Südwesten

Straftaten: Laut baden-württembergischem Innenministerium wurden in der Spielzeit 2017/2018 in allen fünf Ligen rund 2,7 Millionen Zuschauer registriert. 602 Straftaten rund um Fußballspiele wurden angezeigt - davon 147 Körperverletzungen. Die Zahl der bestätigten Verletzten betrug nur 104. 70 davon in der 1. Liga. In den ersten drei Ligen gebe es weniger als einen Verletzten pro Spiel, rechnet das Ministerium vor. "Der Besuch von Fußballspielen ist sehr sicher."

Einsatzzeiten: Insgesamt wurden für die 33 Vereine bei Ligaspielen 154.075 Einsatzstunden der Polizei aufgebracht. 66.120 Stunden entfielen auf die drei Erstliga-Clubs. 19.862 auf die zwei Zweitliga-Vereine. 34.592 auf die drei Clubs in der 3. Liga, 30.019 Stunden auf Spiele der sieben Vereine in der Regionalliga Südwest. Die insgesamt 31.760 Stunden für Sonderspiele, beispielsweise im Pokal, wurden dabei noch nicht eingerechnet. Die Spiele mit den höchsten Einsatzstunden: Karlsruher SC gegen Hansa Rostock (4361), VfB Stuttgart gegen Bayern München (3374) und SV Waldhof Mannheim gegen Kickers Offenbach (3241). Laut Innenministerium werden rund acht Prozent der Fußballspiele als "Hochrisikobegegnungen" eingestuft. (rnz)