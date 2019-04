enthält im Vergleich zu Pflanzendrinks von Natur aus deutlich mehr Nährstoffe als naturbelassene Pflanzendrinks, weist aber eine vergleichsweise schlechte Ökobilanz auf. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung sind in 100 Millilitern (ml) Kuhmilch rund 3 Gramm (g) Eiweiß und rund 5 g Kohlenhydrate, außerdem Mineralstoffe wie Kalzium und Vitamine – vor allem Vitamin B –

enthält im Vergleich zu Pflanzendrinks von Natur aus deutlich mehr Nährstoffe als naturbelassene Pflanzendrinks, weist aber eine vergleichsweise schlechte Ökobilanz auf. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung sind in 100 Millilitern (ml) Kuhmilch rund 3 Gramm (g) Eiweiß und rund 5 g Kohlenhydrate, außerdem Mineralstoffe wie Kalzium und Vitamine – vor allem Vitamin B – enthalten. Haferdrinks lassen sich in puncto Kohlenhydrate damit vergleichen, Sojadrinks in Sachen Eiweiß. 100 ml 3,5-prozentige Kuhmilch enthalten rund 65 Kalorien.

Häufig werden Pflanzendrinks mit Kalzium, Vitaminen, Zucker und anderen Zusatzstoffen wie Aromen oder Stabilisatoren angereichert. Immer neue Varianten drängen auf den Markt, die sich auf den ersten Blick kaum unterscheiden. Käufer sollten deshalb am besten die jeweilige Zutatenliste genau anschauen.

[-] Weniger anzeigen