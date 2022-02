Anreise: Seit Anfang Dezember 2021 bietet Eurowings ab Düsseldorf eine Nonstop-Verbindung nach Rovaniemi an, alternativ kann man mit Finnair via Helsinki nach Oulu oder Rovaniemi fliegen.

Corona-Lage: Einreisen dürfen nach Abgaben des Auswärtigen Amtes derzeit vollständig Geimpfte und Genesene. Zusätzlich muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Es werden PCR- und Antigentests akzeptiert.

Unterkunft: In Iso-Syöt finden sich mehrere Hotels, wenngleich die Auswahl in Rovaniemi größer ist. Bei Rovaniemi gibt es auch verschiedene Naturhotels, die Übernachtungen in freistehenden Glas-Iglus, in Eishütten oder nestähnlichen Hütten zwischen Bäumen im Wald ermöglichen.

Weitere Auskünfte: www.visitfinland.com