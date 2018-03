München (dpa) - Der FC Bayern München hat mit dem FC Dallas eine Fußball-Partnerschaft geschlossen. Der deutsche Rekordmeister und das Gründungsmitglied der Major League Soccer werden künftig eng zusammenarbeiten, wie die Bayern mitteilten. Zentraler Bestandteil der Partnerschaft soll die Talentförderung sein. Die Bayern werden mit ihrem Profiteam in diesem Sommer wieder eine Marketingreise in die USA übernehmen. Im Gespräch sind zwei Spiele an zwei Spielorten während der Vorbereitung auf die kommende Saison.