Die Corona-Inzidenz im Saarland ist gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Samstag bei 2276,5 (Stand 3.19 Uhr). Am Freitag lag der Wert bei 2232,7. Binnen 24 Stunden sind 3754 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Laut RKI wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Pandemie im Saarland auf 1502.