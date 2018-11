Hamburg (dpa) - Auf einem S-Bahnhof in Hamburg hat es am Abend eine Explosion gegeben. Die Polizei sprach von einer kleineren Detonation. Es handele sich dabei mutmaßlich um Feuerwerkskörper, die in einer Plastiktüte steckten, sagte ein Polizeisprecher. «Es wurde niemand verletzt.» Es gebe auch keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung online darüber berichtet. Eine Scheibe, die Wartende am S-Bahnhof Veddel vor Wind und Wetter schützen soll, sei beschädigt worden.