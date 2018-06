An allen Bahnhöfen halten historische Züge: Von 8 bis 19 Uhr fahren zwei Dampfzüge und ein Schienenbus auf der gesamten Strecke hin und her. Mit einer Tageskarte kann man alle Züge nutzen, es gibt allerdings auch Karten für einfache Fahrten. Zwei Kinder bis 14 Jahre dürfen kostenlos mitfahren. Die Karten gibt es in den Zügen. Die Fahrt mit den regulären S-Bahnen zwischen Neckargemünd und Eppingen sowie mit den Regionalexpresszügen und der Stadtbahn zwischen Meckesheim und Bad Friedrichshall ist am Sonntag kostenlos.

In Neckargemünd gibt es auf dem Bahnhofsgelände Wissenswertes über die Geschichte der Elsenztalbahn und des Neckargemünder Bahnhof zu erfahren: Um 14 Uhr eröffnet Bürgermeister Frank Volk im Bahnhofsgebäude eine große Ausstellung mit historischen Schwarz-Weiß-Fotografien aus den 50er und 60er Jahren von seinem Vater Alfred, der Bahnhofsvorsteher war. Stadtführer Armin Fenner erläutert bei kleinen Spaziergängen um 11, 12 und 14 Uhr - Treffpunkt ist auf dem Bahnhofsvorplatz - die Geschichte der Stadt mit einem besonderen Augenmerk auf die Bahn. Die Jugendfeuerwehr sorgt für ein Kinderprogramm mit Bobby-Car-Rallye und die Bewirtung der Gäste.

In Bammental ist von 14 bis 17 Uhr das Heimatmuseum im alten Bahnhof geöffnet. Dort ist das historische Stellwerk zu sehen, es gibt "Überraschungsaktionen" und eine kleine Echtdampfbahn dreht ihre Runden.

In Mauer findet um 14 Uhr eine kostenlose Führung ins Museum und an den Fundort des "Homo heidelbergensis" statt. Treffpunkt hierzu ist am Heidschen Haus in der Bahnhofstraße 4. Die geplante Ausstellung mit historischen Fotografien im früheren Bahnhofsgebäude fällt aus.

In Meckesheim bietet das Eisenbahncomité Führungen auf dem Bahngelände mit Erläuterungen und Fotos zur Historie an. Außerdem kann man sich in einem Zugsimulator wie ein Lokführer fühlen. Der Musikverein feiert am Bahnhof sein Sommerfest und bewirtet die Besucher. Die geplanten Führungen durch das "Elektronische Stellwerk Elsenztal" entfallen.

In Zuzenhausen: Planwagenfahrten, Bewirtung durch die Dachsenfranzbrauerei

Am Hauptbahnhof Sinsheim: 10.30 Uhr Festakt zum Streckenjubiläum auf dem Mittelbahnsteig, 14.30 Uhr Übung des Technischen Hilfswerks zum Eingleisen eines Güterwagens

In Eppingen: "Drive-By-Galerie" mit Groß-Fotografien aus der Sammlung Ulrich Merz, Musik der Stadtkapelle

In Bad Wimpfen: Vorträge über den neugotischen Bahnhof und Führungen zu Themen wie der Stadt, Märchen oder den Staufern

In Bad Rappenau: 42. Stadtfest mit Marktständen, Schau- und Tanzprogramm

In Ittlingen: 48. Internationaler Sommerwandertag des Musik- und Wandervereins Edelweiß

In Bad Friedrichshall: Besichtigung des Fahrdienstleiterstellwerkes, historische Präsentation, Rangierlokbesichtigungen