Splitter aus Windischgarsten

Sehen und gesehen werden

Auch ein Nationaltrainer beobachtete am Montag das Training: Österreichs Franco Foda stattete den vier "Ösis" der TSG - Florian Grillitsch, Stefan Posch, Christoph Baumgartner und Robert Zulj - einen Besuch ab. Wenngleich es eher darum ging, "in Kontakt zu bleiben", weniger um wertvolle Trainingserkenntnisse, verriet Foda. Sehen und gesehen werden also. "Hallo, wie geht’s, seid ihr fit?", berichtete "Poschi" hinterher von klassischem Smalltalk.

Lachendes und weinendes Auge

Der Abschied von Kerem Demirbay hat bei Christoph Baumgartner gemischte Gefühle hinterlassen. "Wir hatten von Anfang an einen guten Draht, er hat mich oft zur Seite genommen und Tipps gegeben", sagt er. "Ich hätte gerne weiterhin von ihm gelernt." Allerdings: "Das kann natürlich meine Chance ein bisschen erhöhen, auf Spiele zu kommen."

Zuckerbrot und Peitsche

"Beide Mannschaften sehr gut, super", lobte Alfred Schreuder nach dem Abschlussspiel Elf gegen Elf. Dass der Niederländer aber auch anders kann, war während der Einheit mehrfach nicht zu überhören. "Wenn ihm was nicht passt, dann wird er schon mal lauter", bestätigte Lukas Rupp. nb