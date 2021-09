Wahlergebnis in Eberbach

Weil das Ergebnis aus neun Wahlzählbezirken in Eberbach am Sonntag erst kurz vor 22 Uhr feststand, konnte es wegen des Andrucktermins der Eberbacher Zeitung in der Montagsausgabe noch nicht vollständig (sondern nur mit sieben von neuen Bezirken) abgedruckt werden. So hat Eberbach nun gewählt (in Klammern steht jeweils das Wahlergebnis vom 24. September 2017).

Bei den Erststimmen in Eberbach entfielen auf:

SPD 36,11 (28,9)

CDU 24,65 (34,1)

Grüne 12,75 (8,7)

FDP 9,82 (8,04)

AfD 9,57 (12,37)

Linke 2,48 (5,5)

Das Zweitstimmenergebnis sieht aus wie folgt:

SPD 30,92 (23,3)

CDU 22,46 (30,0)

Grüne 14,38 (11,5)

FDP 12,12 (11,6)

AfD 10 (12,8)

Linke 3,22 (6,9)

Die Wahlbeteiligung lag bei 72,65 (75,7) Prozent. Briefwahl machten 45,4 (19,3) Prozent der Wahlberechtigten. (fhs)