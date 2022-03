Offenbach (dpa) - Nach einem frühlingshaften Wochenende erwartet die Menschen in Hessen ein eher trüber Wochenstart. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Montag wechselnde bis starke Bewölkung. Örtlich ist auch Regen möglich. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad bleibt es allerdings mild. In der Nacht zum Dienstag zieht sich der Himmel weiter zu. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad, bei klarem Himmel fallen sie örtlich auf bis minus 1 Grad.

Am Dienstag erreichen die Temperaturen laut DWD bei wechselnder bis starker Bewölkung maximal 10 bis 13 Grad. Zeitweise ist nach Angaben der Meteorologen auch mit Regen zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch soll es zunächst stark bewölkt bleiben und örtlich noch etwas Regen fallen. Später soll es teils aufklaren. Es bleibt den Angaben zufolge trocken und es bilden sich Nebelfelder. Die Temperaturen liegen bei 0 bis 5 Grad. Am Mittwoch erwarten die Meteorologen zunächst wechselnde Bewölkung. Im Tagesverlauf soll es zunehmend aufheitern.

Deutscher Wetterdienst