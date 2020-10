Anreise: Je nach Ort der Unterkunft mit dem Zug nach Bonn oder Königswinter. Von Bonn fährt die Stadtbahn (Linie 66) weiter nach Königswinter.

Kost und Logis:Kameha Grand Bonn (www.kamehabonn.de): Designhotel in idyllischer Lage am Bonner Bogen mit ökologischem Bewusstsein (deckt 70 % seines Wärme- und Kältebedarfs über Geothermie-Anlage), erreichbar vom Hbf mit Bus Nr. 606 Richtung Ramersdorf in 20 Minuten, DZ/F ab 129 Euro; JUFA Hotel Königswinter/Bonn (www.jufa.eu/koenigswinter): Drei-Sterne-Superior-Haus mit 63 Zimmern, Wanderwege direkt vor der Tür, Gehzeit vom Bahnhof Königswinter-Niederdollendorf ca. 20 Minuten, Bio und Regionalität mit Lebensmitteln aus der Nachbarschaft, DZ/F ab 99,60 Euro.

Auf den Drachenfels: Die Drachenfelsbahn bringt Besucher zwischen Januar und November in regelmäßigem Takt und mit Zwischenhalt an Schloss Drachenburg auf den Gipfel und wieder hinunter. Am 15.11. endet die Fahrsaison 2020. Fahrplan, Preise und Öffnungszeiten unter www.drachenfelsbahn.de und www.schloss-drachenburg.de. Eine Preisersparnis ermöglicht die KönigswinterKombiKarte K3: Berg- und Talfahrt mit der Drachenfelsbahn und Schlosseintritt für 17 Euro.

Auskünfte: www.siebengebirge.de