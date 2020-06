"Es ist schlimm, wenn alle über einen reden, aber es ist noch schlimmer, wenn keiner über einen redet." Das wusste einst schon Schriftsteller-Dandy Oscar Wilde. Klatsch und Tratsch rund um den Kaffeeautomaten gehören zum Büroalltag wie das tägliche Lamentieren über das Kantinenessen. Ganze 65 Stunden jährlich verbringt ein Angestellter im Schnitt damit, Büroklatsch zu verbreiten, wie eine Studie ergab. Der hat viele positive aber auch negative Seiten.

Klatsch fürs soziale Klima: Dass viele Menschen beim Erzählen schnell ins Lästern verfallen, gehört zu den gruppendynamischen Phänomenen, die sich gar nicht unterbinden lassen. Und Soziologen betonen auch, dass Büroklatsch in angemessenem Umfang zur Förderung des sozialen Gefüges im Unternehmen beiträgt: Der Flurfunk stärkt den Zusammenhalt der Gruppe und transportiert unterschwellig deren Werte – etwa, wenn gemeinsam Missstände im Management angeprangert werden. Etwas Gerede gehört also zum Büroalltag – und bringt Farbe in den grauen Bürokosmos.

Klatsch für Konzentration: Dass der Arbeitsalltag ab und an durch den Flurfunk kurz unterbrochen wird, fördert durchaus die Produktivität. Wie Arbeitspsychologen herausfanden, kann der Büroplausch zwischendurch zu einem konzentrierteren und schnelleren Arbeiten führen. Und: Er hilft, Dampf abzulassen sowie negative Gefühle und Stress schneller abzubauen.

Üble Nachrede statt Klatsch: Bösartige Lästereien und das Streuen von Gerüchten sind ein absolutes No-Go. Wer Unwahrheiten verbreitet, die Kollegen oder Kunden herabwürdigen, kann eine fristlose Kündigung kassieren.

Klatsch als Karrierekiller: Der Klatsch an der Kaffeemaschine kann sich somit schnell negativ auf die eigene Karriere auswirken. Häufig bremsen Gerüchte auch die Karriere aus, indem sie unzutreffende Befürchtungen schüren: Wer zum Beispiel Negatives über einen bestimmten Abteilungsleiter hört, bewirbt sich eher nicht auf eine entsprechende innerbetriebliche Stellenausschreibung. teu