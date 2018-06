Von Elisabeth Schlammerl

Sotschi. Die ersten Sekunden nach der Befreiung gehörten Toni Kroos ganz alleine. Er hatte ja auch einen kleinen Vorsprung. Also lief er die paar Meter schon mal zur Seitenauslinie, reckte die zur Faust geballte Hand in die Höhe und schrie seine Gefühle hinaus. Erst dann erreichten ihn die Kollegen zum kollektiven Torjubel. Dass Kroos die Entscheidung zugunsten der deutschen Nationalmannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Schweden mit seinem Freistoßtor zum 2:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit herbeiführte, ist zunächst keine ganz große Überraschung. Er war jener arrivierten Weltmeister, von denen Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie eine Jetzt-erst-recht-Reaktion erwartet hatte, die das Spiel an sich reißen sollten. Nach Thomas Müller war Kroos derjenige auf dem Platz mit den meisten Spielen für die Nationalmannschaft.

Aber er hat sich am Samstag im Fischtstadion - wie schon gegen Mexiko - zunächst schwer getan mit einer Chefrolle. In der ersten Halbzeit führte sein katastrophaler Fehlpass im Mittelfeld zur schwedischen Führung. "Das muss ich auf meine Kappe nehmen", gab der Champions-League-Sieger von Real Madrid zu. "Das war ein relativ einfacher Fehlpass, der mir normal so nicht passiert." Kurz davor hatte er den Ball allerdings auch schon unsauber weitergespielt und damit Sebastian Rudy in Bedrängnis gebracht. Der zog sich beim Zweikampf einen Nasenbeinbruch zu und musste ausgewechselt werden. Und in der zweiten Halbzeit unterlief Kroos noch einmal ein Fehlpass, der den Schweden eine aussichtsreiche Konterchance ermöglichte. "Aber wenn man gefühlte 400 Pässe spielt, kommen halt zwei mal nicht an", rechtfertigte sich der 28-Jährige.

Es waren zwar laut Statistik "nur" 121 Pässe, aber die Zahl ist ein kleines Indiz für seine Präsenz. Nach so einem Fehler, wie ihm vor dem schwedischen 1:0 unterlaufen ist, weiß er, "kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder kann es dein Spiel kaputt machen oder du versuchst, dann alles reinzuhauen und anzugreifen." Kroos ist es gelungen, die richtige Richtung einzuschlagen in der zweiten Hälfte. Er hat seine Kollegen angetrieben und dann die wohl letzte Chance ergriffen, damit der Weltmeister gegen Südkorea am Mittwoch noch aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen kann. Dabei musste er sich beim finalen Freistoß aber gegen die Ratschläge von Kollegen durchsetzen. Der angeschlagenen Mats Hummels auf der Bank riet zu flanken und Marco Reus, den Freistoß an der linken Strafraumseite direkt zu schießen. Hummels Vorschlag hat Kroos angeblich nicht gehört, und Reus gab er zu verstehen, dass er davon "nicht überzeugt" sei. Er schlug vor, den Ball ein paar Meter zurückzuspielen, "um einen bisschen besseren Winkel zu bekommen für den Schuss" und traf die richtige Entscheidung.

Nach dem guten, wenngleich nicht glänzenden Auftritt sah sich Kroos wie zuvor schon ein paar Kollegen zu einer Rechtfertigung veranlasst, die eher wie eine Anklage ankam. Eigene Wahrnehmung und die von außen müsse nicht immer übereinstimmen, und vielleicht fällt es Spielern, die fast immer bejubelt, von ihren Fans und auch der Öffentlichkeit in Sphären gehoben werden, in denen die Gefahr des Realitätsverlustes sehr groß ist, ein selbstkritische Betrachtung besonders schwer. Kroos hatte wie die gesamte Mannschaft nach der Niederlage gegen Mexiko herbe Kritik einstecken müssen, und zumindest für den Tonfall und die Wucht hegt er wenig Verständnis. "Bei mir kommt das Gefühl rüber, es macht viel mehr Spaß, schlecht über uns zu schreiben, zu reden, uns schlecht zu analysieren." Er habe festgestellt, von außen komme keine Hilfe. "Das müssen wir selbst machen." Am Samstag gegen Schweden haben sie damit begonnen. Der emotionale Last-Minute-Sieg könnte eine Initialzündung sein, in erster Linie für die Mannschaft. Aber vielleicht auch in ganz Fußball-Deutschland.