Igor Levit ruft zu Solidarität mit russischen Musikern auf

Der Pianist Igor Levit stellte sich bei seiner Vorstellung als neuer Co-Künstlerischer Leiter beim "Heidelberger Frühling" (siehe Artikel rechts) in der Ukraine klar an die Seite russischer Musiker. Zu Putins Invasion in der Ukraine sagte er: "Es ist der Krieg eines Diktators und seiner kleinen Gruppe von Handlangern." Zwar gebe es auch unter Musikern "politische Profiteure, Operateure und Handlanger dieses Diktators". Aber, so der 35-Jährige: "Die allermeisten russischen Musikerinnen und Musiker sind das nicht – sie sind einfach russische Musikerinnen und Musiker." Diese müsse man schützen. "Es wäre der Sieg alles Bösen, wenn wir diese Menschen ihrer künstlerischen Lebensgrundlage berauben, nur weil sie den falschen Pass haben. Dagegen wehre ich mich mit allem, was ich habe."

Igor Levit wurde 1987 in der Sowjetunion in Gorki – heute Nischni Nowgorod, die fünftgrößte Stadt Russlands – geboren. 1995 übersiedelten seine Eltern mit ihm als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Hannover. (rie)